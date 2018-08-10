مصر تعترض سفينة "تهريب مخدرات" في قناة السويس

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، اعتراضها سفينة تهريب خلالها مرورها شمال شرقي قناة السويس، قبل وصولها إلى إحدى الدول الأجنبية.

ووفق بيان لوزارة الداخلية اليوم، "أفادت معلومات عن وصول حاوية على متن إحدى السفن لدى مرورها بقناة السويس (شمال شرق)، قادمة من أحد الموانئ ومتجهة إلى إحدى الدول الأجنبية (لم يحددهما)، محملة بكميات من المواد المخدرة".

وذكر البيان، أنه "تم إيقاف السفينة وضبط الحاوية وإنزالها في ميناء بورسعيد (شمال شرق)، وضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة داخلها بلغت نحو 4 ملايين و600 ألف قرص مخدر".

وأضاف أن "التحريات الأمنية أكدت اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريب شحنة المواد المخدرة للبلاد بطرق مختلفة".

ولم يوضح البيان الأمني عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم أو جنسياتهم.

وتولي مصر اهتماما لافتا، في الفترة الأخيرة، بقضايا الأمن المائي وأمن البحر الأحمر (شرقي البلاد)، لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، استضافت القاهرة مؤتمرا دوليا للدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر (السعودية والأردن وجيبوتي واليمن والسودان وإريتريا)، لبحث تعزيز حماية الأمن المائي.