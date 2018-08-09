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01:45 10 أغسطس/ أب 2018
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    المخدرات

    دراسة... التمرينات الرياضية تساهم في الإقلاع عن المخدرات

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    توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن التمرينات الرياضية يمكنها مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن إدمان المواد المخدرة، بصورة كبيرة، وخاصة المدمنين على الكوكايين.

    وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في منع الانتكاسات لدى من أقلعوا عن إدمان مخدر الكوكايين.

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    © REUTERS / GORAN TOMASEVIC
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    وحققت الدراسة نتائج مهمة حيث راقب الفريق مجموعة من الفئران، التي أقلعت عن إدمان الكوكايين، ووضعوها ضمن برنامج منتظم لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لمدة ساعة واحدة، 5 أيام أسبوعيا.

    انتظام التمارين

    ووجد الباحثون أن التمارين الهوائية المنتظمة قللت من السلوك الناجم عن الإجهاد، الذي يتبع الإقلاع عن تعاطي الكوكايين، كما ساعدت على تغيير الاستجابات السلوكية والفسيولوجية للتوتر.
    ويؤثر الاعتماد على الكوكايين في ما يقرب من مليون شخص في الولايات المتحدة، في حين يتناول واحد من بين كل 24 شخصا تتراوح أعمارهم، بين 15 و 34 عاما، الدواء مرة واحدة، على الأقل، كل عام.

    وأظهرت النتائج أن ممارسة الرياضة تغير مسار "الدوبامين" في الدماغ، الذي يرتبط بخصائص المكافأة وإدمان المخدرات، مثل الكوكايين.

    و"الدوبامين" مادة كيميائية تتفاعل في الدماغ لتؤثر على كثير من الأحاسيس والسلوكيات، بما في ذلك الانتباه، ويؤدي دورا رئيسا في الإحساس بالمتعة والسعادة والأمان.

    تحسين المزاج
    مخدرات
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
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    بالإضافة إلى ذلك، تبين أن التمارين الرياضية تقلل من هرمونات التوتر، وتحسن من المزاج، ما قد يساعد في التخفيف من القلق والعواطف السلبية المرتبطة بالانسحاب من إدمان الكوكايين.

    وقال الدكتور بيتر ثانوس، قائد فريق البحث: "غالبا ما يتسم إدمان الكوكايين بدورات من الانتعاش والانتكاس، مع التوتر والعواطف السلبية، التي غالبا ما تسببها أعراض الانسحاب، وهي من بين الأسباب الرئيسة لحدوث الانتكاسة".

    الصحة الجسدية

    وأضاف: "نتائجنا تشير إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تكون استراتيجية مفيدة للحد من حدوث انتكاسة، كجزء من برنامج العلاج الشامل لإقلاع إدمان الكوكايين".

    وأشار إلى أن الدراسات السابقة أظهرت بالفعل فوائد التمرينات الهوائية، كاستراتيجية فعالة ضد العديد من مشاكل الصحة الجسدية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية، مثل التوتر والقلق والاكتئاب.

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