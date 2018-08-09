دراسة... التمرينات الرياضية تساهم في الإقلاع عن المخدرات

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في منع الانتكاسات لدى من أقلعوا عن إدمان مخدر الكوكايين.
انتظام التمارين
وأظهرت النتائج أن ممارسة الرياضة تغير مسار "الدوبامين" في الدماغ، الذي يرتبط بخصائص المكافأة وإدمان المخدرات، مثل الكوكايين.
و"الدوبامين" مادة كيميائية تتفاعل في الدماغ لتؤثر على كثير من الأحاسيس والسلوكيات، بما في ذلك الانتباه، ويؤدي دورا رئيسا في الإحساس بالمتعة والسعادة والأمان.
وقال الدكتور بيتر ثانوس، قائد فريق البحث: "غالبا ما يتسم إدمان الكوكايين بدورات من الانتعاش والانتكاس، مع التوتر والعواطف السلبية، التي غالبا ما تسببها أعراض الانسحاب، وهي من بين الأسباب الرئيسة لحدوث الانتكاسة".
الصحة الجسدية
وأضاف: "نتائجنا تشير إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تكون استراتيجية مفيدة للحد من حدوث انتكاسة، كجزء من برنامج العلاج الشامل لإقلاع إدمان الكوكايين".
وأشار إلى أن الدراسات السابقة أظهرت بالفعل فوائد التمرينات الهوائية، كاستراتيجية فعالة ضد العديد من مشاكل الصحة الجسدية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية، مثل التوتر والقلق والاكتئاب.
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