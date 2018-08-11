تحذير سعودي عاجل من الساعات التسع المقبلة... ماذا يحدث في المملكة

أصدرت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، 11 أغسطس/أب، تحذيرات عاجلة إلى سكان 5 مدن في البلاد، من الساعات التسع المقبلة.

ووجه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيها عاجلا، لسكان 5 مناطق، محذرا من هطول أمطار رعدية ومن رياح مثيرة للأتربة والغبار.

وقال "الإنذار المبكر"، عبر حساب هيئة الأرصاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مناطق مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وجازان، ستشهد في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، وحتى التاسعة من مساء اليوم نفسه، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول".

— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) August 11, 2018

— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) August 11, 2018

— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) August 11, 2018

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية، ستشهد في العاشرة من صباح اليوم السبت، وحتى الرابعة من عصر اليوم نفسه، نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.