تحذير سعودي عاجل من الساعات التسع المقبلة... ماذا يحدث في المملكة

ووجه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيها عاجلا، لسكان 5 مناطق، محذرا من هطول أمطار رعدية ومن رياح مثيرة للأتربة والغبار.
وقال "الإنذار المبكر"، عبر حساب هيئة الأرصاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مناطق مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وجازان، ستشهد في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، وحتى التاسعة من مساء اليوم نفسه، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول".
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية، ستشهد في العاشرة من صباح اليوم السبت، وحتى الرابعة من عصر اليوم نفسه، نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
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