برعاية ابن سلمان... "حدث تاريخي" في السعودية بمشاركة دول خليجية وعربية

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، انطلقت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، اليوم السبت، حيث تستمر حتى يوم الجمعة 21 سبتمبر/أيلول، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.
صور لانطلاق أُولى سباقات التنشيطي الأول لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن في #الطائف pic.twitter.com/ZXxnk61UOq— الاتحاد السعودي للهجن (@scrfSA) August 11, 2018
وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد، أنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان محافظة الطائف، حيث ستكون البداية اليوم السبت لانطلاق الأشواط التنشيطية الأولى للمهرجان لمدة ٨ أيام متواصلة، على فترتين: صباحية في تمام الساعة ٥:٣٠ فجرا، ومسائية في تمام الساعة ٥:٠٠ عصرا، بمجمل 308 أشواط، خصصت للقعدان والبكار في سن المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول، وأشواط خصصت للسودانيات وأشواط مفتوحة"
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 10, 2018
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 10, 2018
وأفاد البيان أن "الأشواط التنشيطية ستكون منقولة عبر الهواء مباشرة من خلال القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS، وبمشاركة عدد من القنوات المحلية والخليجية، ويصاحب النقل المباشر استديو تحليلي بعد نهاية مجريات أشواط السباق".
غداً السبت انطلاق أولى سباقات مرحلة التنشيطي الأول لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن #الطائف#الهجن pic.twitter.com/Oqq80JklGj— الاتحاد السعودي للهجن (@scrfSA) August 10, 2018
يذكر أن مهرجان ولي العهد يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، ويعتبر الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز التي بلغت 45 مليون ريال، فيما حددت الأشواط بـ781 شوطا تتنافس فيها أكثر من 10 آلاف مطية خلال 40 يوما بمشاركة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.
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