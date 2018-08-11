برعاية ابن سلمان... "حدث تاريخي" في السعودية بمشاركة دول خليجية وعربية

تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انطلقت اليوم السبت، 11 أغسطس/ أب، فعاليات مهرجان ولي العهد، وبجوائر قدرها 45 مليون ريال سعودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، انطلقت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، اليوم السبت، حيث تستمر حتى يوم الجمعة 21 سبتمبر/أيلول، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد، أنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان محافظة الطائف، حيث ستكون البداية اليوم السبت لانطلاق الأشواط التنشيطية الأولى للمهرجان لمدة ٨ أيام متواصلة، على فترتين: صباحية في تمام الساعة ٥:٣٠ فجرا، ومسائية في تمام الساعة ٥:٠٠ عصرا، بمجمل 308 أشواط، خصصت للقعدان والبكار في سن المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول، وأشواط خصصت للسودانيات وأشواط مفتوحة"

— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 10, 2018

— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 10, 2018

وأفاد البيان أن "الأشواط التنشيطية ستكون منقولة عبر الهواء مباشرة من خلال القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS، وبمشاركة عدد من القنوات المحلية والخليجية، ويصاحب النقل المباشر استديو تحليلي بعد نهاية مجريات أشواط السباق".

يذكر أن مهرجان ولي العهد يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، ويعتبر الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز التي بلغت 45 مليون ريال، فيما حددت الأشواط بـ781 شوطا تتنافس فيها أكثر من 10 آلاف مطية خلال 40 يوما بمشاركة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.