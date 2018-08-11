أول مسؤول إيراني يصل السعودية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية (فيديو)

قال عضو في بعثة الحج الإيرانية، إن السلطات السعودية وتحديدا وزارة الحج والعمرة، وموظفي الجوازات والجمارك، يقومون "بعمل كبیر لخدمة حجاج بیت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف".

ونشرت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مقطع فیديو، عبر حسابها في "تويتر"، للمسؤول الإيراني، ھادي صالح، والذي وجه شكره وتقديره للجهات السعودية على الخدمة التي تقدمها للحجاج من لحظة وصولهم مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مشيرا إلى أن عدد الإيرانیین الذين وصلوا إلى السعودية يبلغ حتى الآن 20 ألف حاج.

شاهد بالفيديو، ماذا قال عضو بعثة الحج الإيرانية بعد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.؟#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/SHjPuuPMW5 — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) August 10, 2018

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، كشفت في 4 أغسطس/آب، عن عزمها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في المملكة قريبا، كما أعلن مصدر دبلوماسي مطلع، أن السعودية وافقت على منح تأشيرة دخول للمشرف على مكتب رعاية المصالح الإيرانية وموظفي المكتب.