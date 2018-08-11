معلومات عسكرية لأول مرة عن "قوات خاصة" لتنفيذ هذه المهمة في اليمن

قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعوية، إن قوات خاصة على تخوم محافظة الحديدة، تنتظر التوجيهات العسكرية لاقتحامها.

وأضاف مجلي في حوار مع موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن "المليشيا الانقلابية تسعى إلى جر الجيش الوطني للدخول في حرب أوساط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، بعد أن استعدت في المدينة وعملت على حفر الخنادق والتمترس فيها، وكذلك استخدمت أسطح العمارات والمستشفيات كمتارس واستخدمت المدنيين كدروع بشرية".

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وقال العميد مجلي إن "الجيش لديه قوات مدربة تدريبا عاليا وذات خبرات طويلة في حرب المدن ومنها من دخلت مدينة عدن والخوخة والمخا وعدد من المدن, فهي قوات خاصة في حرب المدن مهمتهما إخراج المليشيا الانقلابية من المدن والأحياء السكنية مع الحفاظ على المدنيين، وقد تم تحرير تلك المدن بأقل الخسائر"، لافتا إلى أن هذه القوات شكلت بهدف الحفاظ على المدنيين في حال استعصت المليشيا على الانسحاب من المدن.

وأكد المتحدث العسكري، أن "الحل العسكري هو الحل الوحيد والآمن والأقرب مع هذه المليشيا الانقلابية التي رفضت كل المبادرات الدولية والقرارات الأممية، وأذاقت الشعب اليمني ويلات العذاب وتدمير مقدرات الوطن ومنشآته الحيوية".

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وطالب مجلي "المجتمع الدولي بالإسراع في دعم العملية العسكرية لتحرير اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص، وذلك لإزالة الخطر الذي باتت تمثله المليشيا وتهديدها للأمن والسلم الدوليين من خلال استهدافها للسفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر باب المندب في خط الملاحة الدولية".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.