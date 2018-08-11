خليفة حفتر يحسم الجدل حول "تدخل روسيا عسكريا في ليبيا"

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، إنه لا حاجة لتدخل أي دول في ليبيا، ردا على دعوة أخيرة لناطقه الرسمي لتدخل روسيا في الأزمة الليبية، مؤكدا أن قواته تسيطر على غالبية مناطق البلاد.

وبسؤاله عن دعوة وجهها مؤخرا ناطقه الرسمي، أحمد المسماري، لروسيا بالتدخل لإنقاذ الوضع في ليبيا، قال حفتر، في حوار مع صحيفة "المرصد" الليبية الإلكترونية: "لسنا في حاجة لأي تدخل عسكري من أي دولة، بل إننا نعتمد على وحدات جيشنا، ونثق بقدراتنا العسكرية الليبية في الدفاع عن أراضي الدولة".

وأضاف أن "القوات المُسلحة الليبية تسيطر الآن على ما يزيد عن 80% من الجغرافيا الليبية، فضلاً عن غالبية المنشآت النفطية من حقول وموانئ، بالإضافة إلى الحدود الشاسعة مع كل من مصر، وتشاد، والنيجر، والجزائر، وأن كل ذلك تحقق بجهود عسكرية ليبية صرفة".

واعتبر حفتر أن "التعاطي مع هذا التصريحات في بعض وسائل الإعلام خرج عن السياق والمقصد الحقيقي، ومفهوم كلمة التدخل التي لا تتجاوز معنى الدعم السياسي للقوات المسلحة لا سيما في إطار مكافحة الإرهاب ورفع حظر التسليح عن القوات المسلحة، ولم يكن المقصود من التدخل هو التدخل بالمعنى العسكري".

وتابع: لعلكم قرأتم التوضيح الذي تقدم به المتحدث العسكري في صفحته الرسمية حول المقصود من التدخل الروسي بقوله إن "هذا التدخل يمكنه أن يتحقق عبر ثلاثة طرق أولها، الأمم المتحدة لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وثانيها دعم إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وثالثها مناقشة إيطاليا في تدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا".

وكان المسماري قال في مقابلة مع "سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، إن "الوضع في ليبيا يتطلب تدخلا روسيا وتدخل الرئيس بوتين شخصيا، وإبعاد اللاعبين الأجانب مثل تركيا وقطر وإيطاليا بشكل مباشر".

وقال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بشير الأحمر، إنه "لا يحق للناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري المطالبة بتدخل روسي أو غيره في ليبيا".

وأوضح الأحمر، في تصرح نقلته صحيفة "الرائد" أن "دعوة روسيا لدخول ليبيا لا تكون من ناطق عسكري ودون دراسة"، مؤكدا أن "المسماري أخطأ في دعوته روسيا للتدخل في ليبيا وأن تصريحاته تأتي بنتائج عكسية".