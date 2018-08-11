السعودية تعلن تفاصيل جديدة بشأن حجاج قطر

كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، عن تفاصيل جديدة بشأن الحجاج القطريين.

وكشف وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، عن وصول عدد من الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج، من دون تحديد أعدادهم.

وأشار بنتن في تصريحات لصحيفة "الحياة" السعودية، في عددها الصادر اليوم السبت، إلى أن هناك حجاج قطريين سيصلون تباعا خلال الأيام المقبلة.

© AFP 2018 / Stringer قطر تنفي منع حجاجها من التوجه إلى السعودية

وتأتي تصريحات وزير الحج والعمرة، بعدما جددت السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام وتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت وزارة الحج والعمرة على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على "تمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة".

وأشارت إلى أن "قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أي من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين".

وأعلنت السلطات السعودية، الخميس 9 أغسطس/آب، عن وصول نحو مليون و57 ألف شخص من مختلف بلدان العالم إلى أراضيها، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام الهجري 1439.

وقطعت الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية، ووضعت الدول العربية الأربع 13 شرطا أمام قيادة قطر لتنفيذها من أجل عودة العلاقات، غير أن الأخيرة رفضت الشروط واعتبرتها تدخلا في سيادتها الوطنية.