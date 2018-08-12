"النواب الليبي" يعقد جلسة بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، عبدالله أبليحق، أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته يوم الاثنين المقبل في مقره بطبرق، مشيرا إلى أن هذه الجلسة مخصصة لبند مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد أبليحق، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أمس السبت: "استكمل مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية مناقشاته وملاحظاته على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لليبيا وبما يتعلق بالنصاب القانوني الواجب توفره بالتصويت بالموافقة على مشروع القانون"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب أحال الأمر للهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة مجلس النواب لحسم الأمر من الناحية الدستورية والقانونية وأن جلسة يوم الاثنين المقبل 13 أغسطس ستكون مخصصة لذات البند وهو مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لليبيا".

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وعلق مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز الماضي جلسته، التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، لمدة أسبوعين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أنه تم إلغاء النص الجديد للمادة الثامنة وتأجيله حتى يتم عبر تعديل دستوري وليس عبر مشروع قانون الاستفتاء، مضيفا:"لا استطيع أن أعطيك إجابة لأني لا اعلم هل اللجنة التشريعية ستقوم بالرجوع للنص القديم أو يتم إلغاءها".

وتابع أبلحيق:" الموجود الآن لدى الهيئة الاستشارية لرئاسة مجلس النواب هو مسائلة النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء كم يحتاج لصوت داخل المجلس لينال الموافقة".

من جهة أخرى قال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر أبعيرة، في تصريح صحفي سابق، أن عدم توفر النصاب القانوني للتصويت كان سببا رئيسيا في تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن أهم توصيات اتفاق باريس تتمثل في ضرورة الاتفاق على أساس دستوري.