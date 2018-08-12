موقف إنساني لرجل أمن سعودي (فيديو)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يرصد موقف إنساني لرجل أمن سعودي مع سيدة مسنة.

© AFP 2018 / Bandar Aldandani السعودية تعلن وصول أكثر من مليون شخص لأداء مناسك الحج

ويظهر الفيديو، الذي تم نشره أمس السبت 11 أغسطس / آب، رجل الأمن السعودي، وهو يخلع حذاءه ويقدمه لسيدة مسنة حتى تلبسه في قدميها، التان تغلفهما بقطع من الكرتون لتحفظها من حرارة الأرض التي تسير عليها.

وعلق بعض مستخدمي "تويتر" على الفيديو بعدة تدوينات تعبيرا عن إعجابهم بما فعله الجندي السعودي، منها: "قبل أن يكون رجل أمن هو شاب سعودي تربى في بلد الخير والشهامة".

وكتب آخر: "مرحبا بضيوف الرحمن، في موقف إنساني رجل أمن سعودي يتخلى عن حذائه لـ "حاجة" تنتعل قطعا من الكرتون".

شاهد.. رجل أمن سعودي يخلع حذاءه ويعطيه لحاجة عجوز تنتعل قطعا من الكرتون #إرم_نيوز #السعودية #الحج pic.twitter.com/P0U5Aj5Tdi — إرم نيوز (@EremNews) August 11, 2018

وأعلنت السلطات السعودية، الخميس الماضي 9 أغسطس، عن وصول نحو مليون و57 ألف شخص من مختلف بلدان العالم إلى أراضيها، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام الهجري 1439.

وتستقبل السعودية سنويا أكثر من مليوني حاج إلى مكة والمدينة والمشاعر الإسلامية المقدسة الأخرى؛ ووصل عدد حجاج العام الماضي إلى 2 مليون و252 ألف شخص، بينهم مليون و334 شخصا أتوا من خارج البلاد.

وبحسب البيانات الإحصائية السعودية للعام الهجري الماضي، تصدرت إندونيسيا البلدان الإسلامية بأعداد الحجاج بنحو 160 ألفا، تلتها باكستان بحوالي 143 ألفا، ثم الهند بـ 120 ألفا، وبنغلادش بـ 101 ألفا.

وتأتي بعد ذلك نيجيريا في المرتبة الخامسة بـ 77 ألفا، وتركيا سادسة بـ 63 ألفا، ثم مصر بنحو 62 ألفا، فالجزائر بـ 28 ألفا، والمغرب بـ 25 ألف حاج.



