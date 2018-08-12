الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي في منطقة الفحيص بالأردن

أدان السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان، يوم 10أغسطس/ آب، والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة ستة آخرين.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "استنكر الأمين العام أحمد أبو الغيط، العمل الإرهابي باعتباره يستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن تعازيه لأسرة شهيد الواجب، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI الأردن...الأمن يضبط 5 إرهابيين في "السلط"

وأكد المتحدث على تضامن الجامعة العربية الكامل مع الأردن حكومة وشعبا، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، مضيفا أن "هذه الاعمال الإجرامية تؤكد مجددا أهمية العمل علي اقتلاع جذور الارهاب من المنطقة والتصدي المشترك لأية محاولات إرهابية خسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار في الدول العربية".

وكانت الداخلية الأردنية قد كشفت، أمس السبت 11 أغسطس/ آب، أسباب الانفجار الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، وأسفر عن مقتل رقيب وإصابة 6 آخرين، بمنطقة الفحيص.

وقالت الداخلية، في بيان لها، "على إثر حادثة الانفجار التي وقعت لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، قامت الفرق الأمنية المختصة بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع".