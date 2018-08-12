عضو الأعلى للدولة في ليبيا: لا مانع من التدخل الروسي في هذه الحالة

قال، عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن طرح مسألة التدخل الروسي في الشأن الليبي لن يلقى معارضة، ما إن كان يهدف إلى حث الأطراف المختلفة على التوافق وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الساحة الليبية مستباحة من كافة الأطراف، وأن التدخلات الخارجية لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من الداخل الليبي، وأن الاتفاقات السياسية التي تتم في الخارج لا تطبق في الداخل نتيجة لعدم الالتزام من أحد الأطراف.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch خليفة حفتر يحسم الجدل حول "تدخل روسيا عسكريا في ليبيا"

وشدد على ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي تم التوافق عليه بين الأطراف الليبية في اتفاق باريس.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قال السبت 11 أغسطس/ آب، إنه لا حاجة لتدخل أي دول في ليبيا، ردا على دعوة أخيرة لناطقه الرسمي لتدخل روسيا في الأزمة الليبية، مؤكدا أن قواته تسيطر على غالبية مناطق البلاد.

وبسؤاله عن دعوة وجهها مؤخرا ناطقه الرسمي، أحمد المسماري لروسيا بالتدخل لإنقاذ الوضع في ليبيا، قال حفتر، في حوار مع صحيفة "المرصد" الليبية الإلكترونية: "لسنا في حاجة لأي تدخل عسكري من أي دولة، بل إننا نعتمد على وحدات جيشنا، ونثق بقدراتنا العسكرية الليبية في الدفاع عن أراضي الدولة".