عضو الأعلى للدولة في ليبيا: لا مانع من التدخل الروسي في هذه الحالة

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الساحة الليبية مستباحة من كافة الأطراف، وأن التدخلات الخارجية لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من الداخل الليبي، وأن الاتفاقات السياسية التي تتم في الخارج لا تطبق في الداخل نتيجة لعدم الالتزام من أحد الأطراف.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قال السبت 11 أغسطس/ آب، إنه لا حاجة لتدخل أي دول في ليبيا، ردا على دعوة أخيرة لناطقه الرسمي لتدخل روسيا في الأزمة الليبية، مؤكدا أن قواته تسيطر على غالبية مناطق البلاد.
وبسؤاله عن دعوة وجهها مؤخرا ناطقه الرسمي، أحمد المسماري لروسيا بالتدخل لإنقاذ الوضع في ليبيا، قال حفتر، في حوار مع صحيفة "المرصد" الليبية الإلكترونية: "لسنا في حاجة لأي تدخل عسكري من أي دولة، بل إننا نعتمد على وحدات جيشنا، ونثق بقدراتنا العسكرية الليبية في الدفاع عن أراضي الدولة".
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