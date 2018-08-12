حمد بن جاسم يوجه رسالة للشامتين في تركيا

وجه رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رسالة إلى كل الشامتين في ظل تدهور الوضع الاقتصادي لتركيا حاليا.

وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "على الشامتين بالوضع الإقتصادي في تركيا أن يتذكروا أن وضع دولهم أسوأ وأعني عالمنا العربي، للأسف أننا نعلق على الأحداث ولسنا طرفا في خلقها. انظروا الى المعارضة التركية التي انضمت تحت لواء الحكومة المنتخبة رغم الخلافات للمساعدة في تجاوز الوضع الحالي".

١-على الشامتين بالوضع الإقتصادي في تركيا أن يتذكروا أن وضع دولهم أسوء وأعني عالمنا العربي، للأسف اننا نعلق على الأحداث ولسنا طرفاً في خلقها. انظروا الى المعارضة التركية التي انضمت تحت لواء الحكومة المنتخبة رغم الخلافات للمساعدة في تجاوز الوضع الحالي — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 12, 2018

وتابع: "وأنا متأكد أن تركيا ستخرج من هذا الوضع بقوة، قد يأخذ وقت ولكن هناك إرادة وعمل. قد لا أتفق مع بعض سياسات تركيا ولكن تركيا المسلمة القريبة لنا لا تستحق منا هذا العداء الغير مبرر ولمصلحة من، لم أرى بعض دولنا تشمت في من ناصبهم العداء واغتصب حقوقهم وأراضيهم".

٢-وأنا متأكد أن تركيا ستخرج من هذا الوضع بقوة، قد يأخذ وقت ولكن هناك إرادة وعمل. قد لا أتفق مع بعض سياسات تركيا ولكن تركيا المسلمة القريبة لنا لا تستحق منا هذا العداء الغير مبرر ولمصلحة من ، لم أرى بعض دولنا تشمت في من ناصبهم العداء واغتصب حقوقوهم وأراضيهم — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 12, 2018

واختتم رئيس وزراء قطر السابق تصريحاته: "حقيقة نحن في عالم عربي غريب، يذكرني بحكام الأندلس عندما كانوا يستعينون بالأسبان ضد بعضهم وتعلمون ماذا كانت النهاية. تذكروا أن تركيا عضو مهم لحلف الناتو وشريك مهم لأمريكا وأوروبا وسيجدون طريقة لحل هذه الأزمة ولكن بشكل مشرف لتركيا ومن راهن على سقوطها سوف يخسر الرهان".

٣-حقيقةً نحن في عالم عربي غريب ،يذكرني بحكام الأندلس عندما كانوا يستعينون بالأسبان ضد بعضهم وتعلمون ماذا كانت النهايه. تذكروا أن تركيا عضو مهم لحلف الناتو وشريك مهم لأمريكا وأوروبا وسيجدون طريقة لحل هذه الأزمة ولكن بشكل مشرف لتركيا ومن راهن على سقوطها سوف يخسر الرهان — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 12, 2018

و​هوت الليرة التركية بما يصل إلى 14%، أول أمس الجمعة، مع تفاقم المخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتتحول إلى حالة ذعر في السوق نالت أيضا من أسهم بنوك أوروبية.

© REUTERS / Umit Bektas في ظل انخفاض الليرة التركية... وزير الخزانة يعلن نموذج الاقتصاد الجديد

وعمق البيع بواعث القلق حيال الانكشاف على تركيا ولاسيما بخصوص ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون ستستطيع سداد القروض المصرفية التي جمعتها باليورو والدولار بعد سنوات من الاقتراض الخارجي لتمويل طفرة إنشاءات تحت حكم أردوغان.

ويثير نهج أردوغان المتحدي إزاء الأزمة قلق المستثمرين أكثر، فقد قال الرئيس، الذي يتحدث عن محاولة "جماعة ضغط سعر الفائدة" ووكالات التصنيف الائتماني الغربية إسقاط الاقتصاد التركي، خلال كلمة الليلة الماضية إنه "لا يوجد ما يبعث على قلق" الأتراك.

وأبلغ حشدا في مدينة ريزه على البحر الأسود: "إذا كانت لهم دولاراتهم فنحن لنا شعبنا، لنا ربنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، عبر في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، والتي سخر فيها من سوء الوضع الاقتصادي لتركيا في الوقت الحالي.

هل بكاء اردوغان على هبوط الليرة..والا البكاء على غيره ؟؟ pic.twitter.com/kMYlMYZfKS — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2018