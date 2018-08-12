تحديد هوية منفذ "الهجوم الفاشل" على كنيسة في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، عن تحديد هوية الانتحاري الذي قتلته قوات الأمن أثناء محاولته الفاشلة لمهاجمة كنيسة بمنطقة مسطرد شمال القاهرة، بوم أمس السبت، مشيرةً إلى أن التحقيقات تكشف ارتباط المهاجم بخلية إرهابية .

وقالت الداخلية في بيان: "تمكن قطاع الأمن الوطني من خلال التحريات الميدانية من تحديد هوية الإرهابي وتبين أنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى 29 سنة، مقيم بشارع مكة عين شمس حاصل على معهد فني تجاري".

وتابع البيان أن المعلومات كشفت "ارتباطه بعناصر إحدى الخلايا الإرهابية وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد ومن بينها كنيسة السيدة العذراء، وتبين ارتباطه بـ6 من العناصر الإرهابية الأخرى".

وأضاف البيان "الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الوزارة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية، أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنسية السيدة العذراء بمنطقة مسطرد أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء، في الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية من التسلل لحرم الكنسية لتنفيذ مخططه الإرهابي".

بيان الداخلية المصرية pic.twitter.com/OIrRyR6buD — Samir Omar (@SamirOmarSky) August 12, 2018

ولفت البيان إلى أن منفذ التفجير "تراجع حال مشاهدته للإجراءات الأمنية في محاولة لإيجاد حل بديل وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته مما أدى إلى مصرعه وتناثر أشلاء جسده بالمنطقة".

وتشهد مصر هجمات إرهابية ضد قوات الأمن والكنائس منذ 2013، حينما جرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية منظمة إرهابية.

واستهدفت هجمات عددا من الكنائس المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية.