توجيه مفاجئ من جامعة دمشق بسبب عيد الأضحى

في حادثة نادرة بتاريخ الامتحانات الجامعية السورية، أصدرت جامعة دمشق للتعليم المفتوح توجيها يقضي بتأجيل تقديم بعض الامتحانات المقررة إلى مابعد عيد الأضحى المبارك.

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من مصر لصالح الطلاب السوريين

وأكدت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح، الدكتورة صفاء أوتاني لـ" الوطن أون لاين "، التوجيه بتأجيل تقديم امتحانات جميع المواد المقررة يومي الأحد والاثنين القادمين في التعليم المفتوح بجامعة دمشق إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

وقالت أوتاني إن القرار يأتي نظرا لصدور بلاغ حكومي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد والاثنين، الأمر الذي اقتضى تقديم المواد في ذات الوقت واليوم من الأسبوع الذي يأتي بعد العيد.

ومن المنطقي تحديد موعد تقديم جميع المقررات في التعليم المفتوح بالجامعات السورية التي كانت مقررة أيام العطلة لما بعد عيد الأضحى المبارك.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس عماد خميس، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الأحد 12 آب/ أغسطس بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدءا من صباح يوم الأحد الواقع 19 أغسطس 2018 ولغاية يوم الخميس الواقع في 23 اغسطس 2018.

ووفقا للبلاغ تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".