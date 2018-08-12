توجيه مفاجئ من جامعة دمشق بسبب عيد الأضحى

وقالت أوتاني إن القرار يأتي نظرا لصدور بلاغ حكومي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد والاثنين، الأمر الذي اقتضى تقديم المواد في ذات الوقت واليوم من الأسبوع الذي يأتي بعد العيد.
ومن المنطقي تحديد موعد تقديم جميع المقررات في التعليم المفتوح بالجامعات السورية التي كانت مقررة أيام العطلة لما بعد عيد الأضحى المبارك.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس عماد خميس، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الأحد 12 آب/ أغسطس بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدءا من صباح يوم الأحد الواقع 19 أغسطس 2018 ولغاية يوم الخميس الواقع في 23 اغسطس 2018.
ووفقا للبلاغ تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
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