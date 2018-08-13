السعودية تعلن عن مشروع ضخم يوفر آلاف الوظائف

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة بصدد تطوير مدينة لصناعة السيارات، وتوفير العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، أشارت الوزارة إلى دعم المدينة بالمواد الأولية مثل صفائح الألومنيوم، والألومنيوم المسال، والمطاط، والبلاستيك، وغيرها بأسعار منافسة.

تعمل المملكة حالياً على تطوير مدينة لصناعة السيارات؛ وتوفير العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع. ويدعم هذه المدينة توفر المواد الأولية في المملكة (ومنها: صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها) بأسعار منافسة. @ic_gov_sa — وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (@SaudiMEIM) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وووفقا للصحيفة، يهدف تجمع السيارات في برنامج التجمعات الصناعية إلى تشجيع ودعم الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل المملكة إلى فاعل رئيس في هذه الصناعة.

#صناعة_السيارات في المملكة pic.twitter.com/LLXldTzOVz — وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (@SaudiMEIM) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

كما يهدف المشروع الذي يحد من الواردات ويشجع الصادرات إلى إيجاد الوظائف ذات الأجور المجزية، وتمكين الكوادر الوطنية ودعم التقدم التقني، بما يصب في الأخير في صالح التنوع الاقتصادي للمملكة.