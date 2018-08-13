توجيه عاجل من الملك سلمان ينفذ قبل العيد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، 13 أغسطس/أب، توجيها عاجلا، إلى السعوديين، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم إجازة عيد الأضحى لهذا العام، ليكون اليوم الاثنين، الثاني من ذي الحجة 1439هـ، 13 أغسطس/أب، هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي".

ويأتي التوجيه، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، "حرصا من الملك سلمان، على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتقديم #إجازة_عيد_الأضحى_المبارك ليكون يوم غد الاثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩ هـ هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي ، حرصًا منه — حفظه الله — على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة. pic.twitter.com/vylTRVXpXT — واس (@spagov) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وأعلنت السعودية، أن أمس الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن الوقوف على عرفة سيوافق يوم الاثنين المقبل العشرين من أغسطس/أب، وأن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس/أب.