دولة عربية تخالف السعودية وتعلن موعد جديد لعيد الأضحى

أعلنت إحدى الدول العربية، أن غزة شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو اليوم الاثنين، وأن عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 أغسطس/أب 2018، وذلك خلافا للمملكة العربية السعودية.

ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فقد أعلنت المملكة المغربية أن يوم الأربعاء، 22 أغسطس/أب، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في المغرب، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة إثر عملية المراقبة التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية مساء أمس الأحد".

© Sputnik . السعودية تحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

وقالت الوزارة، في بيانها، "أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة 1439 هجرية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 ميلادي، على خلاف كثير من الدول العربية التي اعتمدت في تحديد موعد العيد على إعلان السعودية التي حددت يوم الاثنين المقبل يوم وقفة عرفة وعليه يكون العيد يوم الثلاثاء 20 أغسطس ".

الجدير بالذكر، أن لمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت السبت الماضي، أن أمس الأحد يوافق غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى يوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس/أب 2018.