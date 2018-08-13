وليد البخاري: السعودية حريصة على استقرار لبنان ولا تتدخل بتشكيل الحكومة

أشار القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، وليد البخاري، اليوم الإثنين، أن السعودية حريصة على أمن لبنان واستقراره ولا تتدخل في تشكيل الحكومة.

وقال في حديث مع الصحافيين في السفارة السعودية: "تجربة تشكيل المجلس النيابي خير دليل على كيفية تعاطي المملكة مع لبنان لأنه كان هناك رهان أن تتدخل السعودية في الانتخابات كما في القانون الانتخابي".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية في لبنان تتفاقم ولا حلول في الأفق

ولفت البخاري إلى أن السعودية تحترم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وحين تدعم السعودية المؤتمرات الدولية في شأن لبنان فهذا دليل على حرص المملكة على لبنان.

ونفى ما أشيع عن وجود توتر بين المملكة و"تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري.

وأكد البخاري أن رئيس الحكومة المكلف حصل على 2000 تأشيرة للحج وتم إضافة 3000 تأشيرة تم استلامها كاملة بموجب اتفاقية وورقة عمل، مشيراً إلى أنه حصل على كل ما طلبه.

وأوضح البخاري أن المملكة العربية السعودية لا تتلقى مقابلاً مادياً عن التأشيرات.