وفاة إعلامي سعودي شهير في لندن

وغردت الدكتورة سعاد الفهيد، شقيقة فهد الفهيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.. توفي أخي فهد الفهيد".
وتابعت: "اللهم اغفر له، وارحمه، واعفُ عنه، واجعل ما أصابه رفعة في درجاته من الجنة.. الحمد لله على ما قضى وقدّر".
إن لله ما أخذ— د. سعاد الفهيد (@drsf1439) August 13, 2018
وله ما أعطى
وكلٌ عنده بأجل مسمى
توفي أخي #فهد_الفهيد
اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه
واجعل ما أصابه رفعة في درجاته من الجنة
الحمد لله على ما قضى وقدّر
وتعرض فهد الفهيد لحادث دهس في مدينة لندن، دخل على إثره غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.
ونعى عبد الله القفاري، الطبيب المعالج لفهد الفهيد، الإعلامي السعودي بهذه التغريدة: "الحمدلله على قضائه وقدره لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنّة وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله".
#رحمك_الله_فهد_الفهيد— د. عبدالله القفاري (@alqefari) August 13, 2018
الحمدلله على قضائه وقدره
لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنّة وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله#وفاه_الاعلامي_فهد_الفهيد @DrFAF989
وكان القفاري غرد منذ عدة أيام: "دعواتكم.. إن الأجهزة الحيوية سليمة، وإن العملية الجراحية كانت استكشافية عن النزيف بالبطن، وكان سليمًا، كما أن بؤرة العين غير متسعة.. وهذا مؤشر جيد".
#فهد_الفهيد_دعواتكم كلماتي توقفت ولساني احجم وقلمي تكسر وانا انقل خبر عن اعز وأجمل إنسان تعرفت عليه بجامعة برونيل بلندن حين كنت احضر الدكتوراه— د. عبدالله القفاري (@alqefari) August 7, 2018
بالأمس تعرض لحادث سير
نقل على إثره بالهليكوبتر إلى المستشفى الملكي الجامعي وهو في وضع حرج جدا
وقد نشرت الخبر من أجل الدعاء له@DrFAF989
ولكن حالة الفهيد الصحية ساءت، وكتب عبد الله الفهيد تغريدة قال فيها إنه "لا يزال في غيبوبة، ويستمر سحب السوائل حول الدماغ".
وضع أخي #فهد_الفهيد اليوم الخميس لا يزال في غيبوبة ومستمر سحب السوائل حول الدماغ— عبدالله الفهيد (@sbnewsb) August 9, 2018
ويسألكم الإلحاح في الدعاء له ورجاء رب كريم أن يرفع عنه ضره pic.twitter.com/SUiZbIpJt7
يذكر أن فهد بن عبد الرحمن الفهيد، إعلامي ومحاضر، ومقدم ومعد برامج تلفزيونية وإذاعية، وكاتب صحفي ومؤلف كتاب "ذاتك علامة تجارية".
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