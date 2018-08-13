وفاة إعلامي سعودي شهير في لندن

توفي الإعلامي السعودي، فهد الفهيد، في العاصمة البريطانية لندن، عقب تعرضه لحادث دهس الأسبوع الماضي.

وغردت الدكتورة سعاد الفهيد، شقيقة فهد الفهيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.. توفي أخي فهد الفهيد".

وتابعت: "اللهم اغفر له، وارحمه، واعفُ عنه، واجعل ما أصابه رفعة في درجاته من الجنة.. الحمد لله على ما قضى وقدّر".

إن لله ما أخذ

وله ما أعطى

وكلٌ عنده بأجل مسمى



توفي أخي #فهد_الفهيد



اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه

واجعل ما أصابه رفعة في درجاته من الجنة



الحمد لله على ما قضى وقدّر — د. سعاد الفهيد (@drsf1439) August 13, 2018

وتعرض فهد الفهيد لحادث دهس في مدينة لندن، دخل على إثره غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

ونعى عبد الله القفاري، الطبيب المعالج لفهد الفهيد، الإعلامي السعودي بهذه التغريدة: "الحمدلله على قضائه وقدره ⁧لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنّة وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله".

#رحمك_الله_فهد_الفهيد

الحمدلله على قضائه وقدره

⁧لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنّة وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله#وفاه_الاعلامي_فهد_الفهيد @DrFAF989 — د. عبدالله القفاري (@alqefari) August 13, 2018

​وكان القفاري غرد منذ عدة أيام: "دعواتكم.. إن الأجهزة الحيوية سليمة، وإن العملية الجراحية كانت استكشافية عن النزيف بالبطن، وكان سليمًا، كما أن بؤرة العين غير متسعة.. وهذا مؤشر جيد".

#فهد_الفهيد_دعواتكم كلماتي توقفت ولساني احجم وقلمي تكسر وانا انقل خبر عن اعز وأجمل إنسان تعرفت عليه بجامعة برونيل بلندن حين كنت احضر الدكتوراه

بالأمس تعرض لحادث سير

نقل على إثره بالهليكوبتر إلى المستشفى الملكي الجامعي وهو في وضع حرج جدا

وقد نشرت الخبر من أجل الدعاء له@DrFAF989 — د. عبدالله القفاري (@alqefari) August 7, 2018

ولكن حالة الفهيد الصحية ساءت، وكتب عبد الله الفهيد تغريدة قال فيها إنه "لا يزال في غيبوبة، ويستمر سحب السوائل حول الدماغ".

وضع أخي #فهد_الفهيد اليوم الخميس لا يزال في غيبوبة ومستمر سحب السوائل حول الدماغ

ويسألكم الإلحاح في الدعاء له ورجاء رب كريم أن يرفع عنه ضره pic.twitter.com/SUiZbIpJt7 — عبدالله الفهيد (@sbnewsb) August 9, 2018

يذكر أن فهد بن عبد الرحمن الفهيد، إعلامي ومحاضر، ومقدم ومعد برامج تلفزيونية وإذاعية، وكاتب صحفي ومؤلف كتاب "ذاتك علامة تجارية".