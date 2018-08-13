قرقاش يحذر من خطر يهدد العالم ويؤكد: الإمارات "لن تتفاوض"

حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من خطر يهدد العالم بأسره، يوجد في اليمن، مطالبا استخبارات الدول الحلفاء بالتعاون من أجل القضاء عليه نهائيا.

© REUTERS / Khaled Abdullah دعوة عاجلة من الإمارات والسعودية بشأن اليمن

وأضاف قرقاش، في سلسلة تدوينات على "تويتر" اليوم الاثنين: "تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب، لا يهدد اليمن فقط، وإنما يمثل تهديدا للعالم بأسره".

وقال: "الإرهاب يهددنا جميعا، والإمارات العربية المتحدة لن تتفاوض أو تمول أو تدعم الإرهابيين على خلاف ما تقوم به دول أخرى في المنطقة".

وتابع: "القاعدة في جزيرة العرب وصلت إلى أضعف حالاتها في اليمن منذ عام 2012، وقمنا بتضييق هامش عملياتهم في اليمن وقنوات تمويلهم ومصادر تجنيد عناصرها، وذلك بفضل أولئك الذين ضحوا من أجل تحقيق هذا الهدف".

2) AQAP is not just a threat to Yemen, but to the whole world. It has, and continues to, threaten us all. The UAE will never negotiate with, fund, or support terrorists — unlike some other state actors in the region. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2018

وأشاد أنور قرقاش بدور الاستخبارات الإماراتية وأجهزة الاستخبارات الأخرى التي تشارك في العمليات العسكرية في اليمن، إضافة إلى حلفائنا على الأرض من أبناء الشعب اليمني".

3) Our Counter Terrorism operations in Yemen are succeeding. AQAP is at its weakest since 2012, and we have marginalized their operational space,their funding channels & recruitment efforts. We mourn our fallen martyrs who died achieving this progress. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2018

واستطرد وزير الدولة الإماراتي: "ملتزمون بهزيمة الإرهاب في اليمن ولن نتردد في مواصلة عملياتنا حتى نحقق أهدافنا ونحقق التنمية بعد القضاء على الإرهاب نهائيا".

4) I applaud our intelligence partnership with our ally, the United States, and — above all — our Yemeni allies who are leading these operations on the ground. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2018

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.