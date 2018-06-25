التحالف: العملية العسكرية في الحديدة مستمرة لإجبار الحوثيين على قبول التفاوض

أكد متحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد حركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الاثنين، تواصل العملية العسكرية لقواته وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مدينة الحديدة؛ وذلك بغية الضغط على مسلحي الحركة وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة التفاوض.

القاهرة- سبوتنيك. وقال العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي متلفز "العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة، للضغط على الميليشيات الحوثية، للجلوس إلى طاولة المفاوضات"، متهما الحركة بـ "إفشال جميع الجهود السياسية، لحل الأزمة سلميا".

© AP Photo / Hani Mohammed هل سيطر التحالف على ميناء الحديدة... "أنصار الله": لا يستطيعون ذلك

ويستمر الصراع في اليمن منذ عام 2014. ويشارك فيه الحوثيون من جانب، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جانب آخر. ويدعم التحالف العربي قوات الرئيس اليمني من الجو.

وتفاقمت الأوضاع في الآونة الأخيرة بسبب أزمة ميناء الحديدة. وبدأ التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عملية "النصر الذهبي" لطرد الحوثيين وحلفائهم من هذا الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.