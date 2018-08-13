الخارجية الإسبانية: مدريد قد تقلص صادرات الأسلحة إلى السعودية

قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد قد تقلص صادرات الأسلحة إلى السعودية.

وذكر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن وتبدي قلقها من تبعات الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة صعدة اليمنية، التي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن... 10 غارات للتحالف على صعدة وصنعاء

وأضاف البيان أن سقوط الضحايا المدنيين يزيد من المعاناة الإنسانية لأسرهم في اليمن، الذي يعيش أهله مأساة إنسانية.

ودعا البيان جمع أطراف الصراع إلى احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بضرب أهداف بطريقة عشوائية، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجنب وقوع ضحايا مدنيين.

وقال البيان إن الطريقة الوحيدة لحل الصراع في اليمن لن تكون بالوسائل العسكرية، وإنما بالأساليب السلمية، مشيرا إلى دعم مدريد لجهود المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفث، الخاصة بدعوة أطراف الصراع للاجتماع في جينيف في سبتمبر / أيلول المقبل.

وقال بيان الخارجية الإسبانية إن مبيعات الأسلحة الإسبانية لجميع دول المنطقة سوف تخضع لضوابط مشددة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة خارج أراضيها.

Ibrahim ارتفاع حصيلة ضحايا غارة التحالف على صعدة لـ 43 قتيلا و63 مصابا

ووصلت حصيلة ضحايا الغارة الجوية، التي نفذها "التحالف العربي"، على مدينة ضحيان شمالي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 43 قتيلا و63 مصابا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، الدكتور يوسف الحاضري، على حسابه في "تويتر": "أن 43 قتيلا و63 جريحا معظمهم أطفال سقطوا بغارة طيران التحالف على مدينة ضحيان".

وكانت قناة "المسيرة" التابعة باسم جماعة "أنصار الله" أفادت، اليوم، بمقتل 39 شخصا وإصابة 41 باستهداف طيران التحالف اليوم الخميس حافلة طلاب في مدينة ضحيان.

من جانبه، أعلن "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن الضربات الجوية التي نفذها، اليوم الخميس 9 أغسطس/ آب على محافظة صعدة، استهدف قاذفات صواريخ.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "استهداف العناصر الحوثية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الباليستي على جازان".