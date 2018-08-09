ارتفاع حصيلة ضحايا غارة التحالف على صعدة لـ 43 قتيلا و63 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الجوية، التي نفذها "التحالف العربي"، على مدينة ضحيان شمالي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 43 قتيلا و63 مصابا.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، الدكتور يوسف الحاضري، على حسابه في "تويتر": "أن 43 قتيلا و63 جريحا معظمهم أطفال سقطوا بغارة طيران التحالف على مدينة ضحيان".

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل 39 مدنيا في غارة لـ"التحالف العربي" على محافظة صعدة اليمنية

من جانبه، أعلن "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن الضربات الجوية التي نفذها، اليوم الخميس 9 أغسطس/ آب على محافظة صعدة، استهدف قاذفات صواريخ.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "استهداف العناصر الحوثية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الباليستي على جازان ليلة البارحة".

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.