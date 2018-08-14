أمر عاجل من حاكم دبي بمناسبة عيد الأضحى

أصدر حاكم دبي، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، أمرا بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأمر ابن راشد، بالعفو عن 547 محكوما من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth قرار عاجل من رئيس الإمارات بشأن عيد الأضحى

وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالعفو عن السجناء يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السعادة على قلوب المشمولين بالعفو وأسرهم مع دخول هذه الأيام المباركة، وتجديد الفرصة أمامهم لمواصلة حياتهم كأفراد صالحين ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع في إطار احترام القانون والالتزام بأحكامه.

وأوضح أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي.