"أنصار الله" يصدون هجومين للجيش اليمني

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا هجوما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي نفذت زحفا منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الصباح باتجاه موقع "إم بي سي" في جيزان، الذي يسيطر عليه أنصار الله".

وأضافت أن "الحوثيين" صدوا أيضا هجوما لقوات الرئيس هادي في قطاع نجران.

وقالت "المسيرة" إن قوات الرئيس هادي حاولت التقدم باتجاه مواقع سيطر عليها "أنصار الله" مؤخرا قبالة السديس، إلا أن مقاتلي الجماعة تصدوا لها وكبدوها قتلى.

من جهة أخرى، قتل جندي سعودي بعملية قنص لـ"أنصار الله" في رقابة قشبة بالربوعة في قطاع عسير، في حين قصفت مدفعية الجماعة تجمعات عسكرية سعودية خلف قلة حسن في الربوعة، حسب "المسيرة".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس / آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.