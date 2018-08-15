واشنطن عن عقد "قمة سوريا" في تركيا: لا بديل لعملية جنيف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن الولايات المتحدة تعتبر أن عقد قمة روسية، تركية، فرنسية، ألمانية لا يمكن أن تكون بديلا للمباحثات السورية في جنيف.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت نويرت خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لا شيء يمكن أن يكون بديلا عن جنيف".

© AP Photo / Alex Brandon الخارجية الأمريكية: ندعو العالم للانضمام إلينا لمطالبة إيران بالتوقف عن القمع

وأضافت: "إنه مثال آخر وسبب لنا للتأكيد على الالتزام بعملية جنيف، ونحن ننظر لعملية جنيف على أنها السبيل الوحيد الحيوي لتحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا".

وتشهد العلاقات بين أمريكا وإيران توترا كبيرا، على خلفية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وبرامج إيران الصاروخية، التي تعتبرها واشنطن بمثابة تهديد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.