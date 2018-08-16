القضاء يسدل الستار على قضية "السريع"... الإعدام لـ45 مسلحا تابعا للقذافي

قضت محكمة ليبية اليوم الخميس، بإعدام 45 شخصا من أصل 108 متهمين، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس، في الدعوى المعروفة باسم قضية "السريع".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤيد لبعض المتهمين، وحكمت على آخرين بالسجن عشر سنوات، وبالبراءة على باقي المتهمن في القضية نفسها، بحسب قناة "218" الليبية.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko الفدية والهوية والثأر... عمليات الاختطاف في ليبيا تهدد حياة الآلاف

وتقرر إعدام المدانين الـ45 رميا بالرصاص، فيما صدرت أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق 54 آخرين، وإطلاق سراح 22، فيما انقضت الدعوى الجنائية ضد 3 متهمين لوفاتهم.

يذكر أن أحداث القضية وقعت في 21 أغسطس عام 2011، عندما تحركت حشود من المتظاهرين المناهضين للنظام صوب العاصمة طرابلس بعد 6 أشهر من اندلاع الاحتجاجات الليبية.

وتصدى لتلك الحشود مسلحون مؤيدون للقذافي بالرصاص ما أسقط المئات بين قتيل وجريح.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين. وبعد جولات حوار عدة، جرى توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار، برعاية أممية، أعقبه الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، على الرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق.