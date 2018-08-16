مرسوم جديد للرئيس السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح الطالب الجامعي الموفد مدة زمنية محددة لاستكمال إجراءات تعيينه في الجامعة التي تم إيفاده منها.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الرئيس الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2018 القاضي بمنح الموفد مدة ستة أشهر من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15 آذار/ مارس 2011 وقبل صدور هذا المرسوم في حالات محددة.

ونصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي على حالات محددة يستفيد منها الطالب من هذا المرسوم، وهي: الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

والموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.

إضافة إلى الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.