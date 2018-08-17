السعودية تعترض صاروخا لـ"أنصار الله"

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مدينة نجران جنوبي المملكة، وذلك وفق ما ذكره حساب قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر".

والسعودية في حالة حرب مع "أنصار الله" في اليمن منذ صيف 2015 على خلفية سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدن. وتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من جماعة "أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، قال إن عدد الصواريخ التي أطلقتها "أنصار الله" على السعودية وصل إلى 132 صاروخا، بينما تجاوز عدد المقذوفات 66 ألف مقذوف تم إطلاقها من الأراضي اليمنية.

وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، تعليقا على الإحصائية: "طهران تتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات"، مضيفا: "الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران، يستنكرها المجتمع الدولي بشدة".

وتابع الجبير: "لكن تلك الهجمات لا تؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية".