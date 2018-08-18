الأمن العراقي يزيل بقايا "داعش" من شمال العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، 18 أغسطس/ آب، تطهير قرية من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، ورفع كميات مختلفة من المتفجرات، واعتقال متهمين في محافظة نينوى، شمال البلاد.

© Sputnik . نازك محمد عراقي بتر "داعش" ساقيه .. ينفذ كل ما حرمه منه التنظيم

وأوضح المركز، في بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه اليوم، أن الهندسة العسكرية في فرقة المشاة الخامسة عشر ضمن قيادة عمليات نينوى، تتمكن من تطهير قرية "قابوسية" بالكامل من مخلفات عصابات " داعش " الإرهابية.

وأضاف المركز، أن فرق الهندسة العسكرية، قامت بتسليم المخلفات إلى قوات الشرطة، مشيرا إلى تمكن قوة أخرى من القيادة نفسها من العثور على عبوة ناسفة و10 قنابر هاون عيار 82 ملم، وسلاح قناص محلي الصنع.

وأكمل المركز، أن القوة الأمنية من عمليات نينوى، ألقت القبض على 3 متهمين في قضاء تكليف، "شمال غرب العراق".

ونوه مركز الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانه، إلى قيام الأجهزة الأمنية، معالجة أربع عبوات ناسفة مزروعة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، داخل منزل في ناحية بعشيقة "شمال شرقي الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد".

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، وانتصاره النهائي على الإرهاب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، بعد معارك حسمت في محافظة نينوى، والحدود الدولية من صحراء الأنبار، غربا باتجاه سوريا والأردن والسعودية.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.