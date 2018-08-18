حجاج قطر يتحدثون عما يواجهونه في المملكة

تحدث حجاج قطر، اليوم السبت 18 أغسطس/ آب، عما يواجهونه داخل المملكة، وسط احتدام أزمة قطر مع دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وتجولت "سبوتنيك"، اليوم في مخيمات الحجاج القطريين، بالمشاعر المقدسة، والتي تستوعب 2400 حاج.

© AP Photo / Hassan Ammar السعودية... قوات الطوارئ تتأهب والنيابة تصدر تحذيرا عاجلا

وتحدثت "سبوتنيك" خلال جولتها بمشعري عرفات ومنى، مع العديد من الحجاج القطريين ، وأطلعت على التجهيزات المقدمة لهم.

يذكر أن الحجاج القطريين دخلوا إلى المملكة عن طريق الكويت، لأداء مناسك الحج، وسط الاتهامات المتبادلة بين السعودية وقطر بشأن حجب موقع تسجيل الحجاج القادمين من قطر.

وقال الحاج القطري، خالد التميمي، لـ"سبوتنيك": "كافة الاستعدادات والتجهيزات المقدمة للحجاج القطريين من قبل الحكومة السعودية في المشاعر المقدسة وخلال عملية استقبالنا كانت على أتم ما يرام".

وتابع "شهدنا الترحيب وكرم الضيافة منذ وصولنا الى السعودية من الكبير والصغير".

ومضى

أقدم شكري إلى وزارة الحج، نظير تسهيل عملية التنقل من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة منى ومشعر عرفات، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لنا.

أما وزير الحج، الدكتور محمد صالح بنتن، فقال: "لا يوجد أي مانع لاستقبال الأشقاء في قطر الراغبين في أداء شعيرة الحج، فقد صدر أمر سامٍ بأن كافة الحجاج من الأشقاء في قطر، والراغبين في التوجه لأداء مناسك الحج لهذا العام، بإمكانهم التوجه إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة، ومن ثم يصبحون مثل حجاج الداخل كجانب طبيعي".

وبين وزير الحج أنه "ليس لدينا ما يسمى تسييسا في الحج، ونحن نرفض أي تسييس للحج، فالمملكة تعطي الفرصة لجميع المسلمين لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان".