قوات هادي تسيطر على محجر باقم ومواقع في جبل الغرة شمال صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني المسنود بالتحالف، على مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، اثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. وجاء على موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إعلان قائد الكتيبة الأولى في ألوية الدعم والإسناد العقيد سليمان الحريبي الذي أكد "سيطرة قوات الجيش على مواقع في جبل الغرة ومحيطه، ومحجر باقم الشرقي وصولا إلى مشارف حارة الشرف بمركز المديرية عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأشار العقيد الحريبي إلى "أن المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية كبيرة، وأسر عدد من عناصرها، علاوة على تدمير عدد من آلياتها القتالية".

لافتاً إلى "أن من بين قيادات الميليشيا القتلى ناصر الحنبي (مسؤول الإمداد)، وعلي سالم النواري (مسؤول التحشيد)، ومحمد جبران ضيف الله الذويبي (مشرف ثقافي)، عبدالسلام احسن الضحياني (مسؤول استطلاع)، نبيل محمدالهادي (مشرف القناصين في باقم)، وأبو انور المطري (مشرف مجموعة الاقتحام)، علي عبدالغفور الهادي، أحمد صلاح قذان".

وكان الجيش اليمني قد أعلن يوم الخميس الماضي، اقتحام مركز مديرية باقم والسيطرة على أجزاء واسعة من المدينة إثر معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.