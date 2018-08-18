الداخلية السعودية تكرم رجال المرور أصحاب واقعة "دق على عمتك" (صور)

كرمت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رجال المرور، أصحاب واقعة "دق على عمتك" الشهيرة، التي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وأصدر وزير الداخلية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز، أوامر بمكافأة رجال المرور، بسبب انضباطهم في التعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية في مكة المكرمة.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية المرور على "تويتر"، بأن "وزير الداخلية أثنى على الموقف النظامي لرجال المرور وانضباطهم، بالتعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية بالعاصمة المقدسة، ووجه بمكافأتهم".

سمو وزير الداخلية يثني على الموقف النظامي لرجال المرور وانضباطهم بالتعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية بالعاصمة المقدسة، ويوجه بمكافأتهم.#المرور_السعودي pic.twitter.com/GIpYQaKNAd — #المرور_السعودي (@eMoroor) August 18, 2018

ومن جانبه، عبر الرقيب مشعل عن دهشته من رواج فيديو "دق على عمتك"، الذي يظهر فيه بأحد النقاط الأمنية في مكة، ويطالب أحد المواطنين المرتكبين لمخالفة مرورية، بإبراز هويته، ولكنه رفض غاضبا وبدأ بالتلفظ.

وقال: "فوجئت بردة الفعل تجاه الفيديو، ووردتني اتصالات كثيرة، وحقيقة أنا غير متابع لمواقع التواصل، والمكالمات التي وصلتني لا أستطيع الرد عليها فكيف بمتابعة الإشادات التي تكتب في تويتر".

وأكد: "نحن في الحج لا ننتظر الشكر من أحد، ما يهمنا كيف نخدم ضيوف الرحمن بتوجيهات حكومتنا الرشيدة".

وأعلنت شرطة مكة، أمس الجمعة، عن توقيفها لقائد السيارة، وزوجته وابنته، لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأثناء قيام الرقيب مشعل، بمهامه عند تقاطع جسر المنصور، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة.

وعندما طلب مشعل وزملائه من سائق السيارة إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب، وبادر برفع صوته عاليا بغوغائية، وقيام مرافقتيه زوجته وابنته، بتسجيل كلامه، موجها اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف، والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها.

وتصدر هاشتاغ "#دق_على_عمتك" قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على "تويتر" في السعودية، نسبة للجملة التي رددها السائق لأحد الموجودين معه في السيارة، من أجل الإبلاغ عن الواقعة لها وللإعلاميين.