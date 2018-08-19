توقيع اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

أكد مصدر مطلع أن اتفاقا تم التوقيع عليه قبل قليل لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراق، والتي سوف تضم ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة وري المالكي، بالإضافة إلى بعض نواب من قوى سياسية تمثل المكونات الأخرى.