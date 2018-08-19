بعد قرار الملك سلمان الأخير... ترامب يبعث "رسالة تعزية"

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث ترامب، برقية عزاء ومواساة إلى عائلة الطالب السعودي ذيب بن مانع اليامي وبرقية مماثلة لعائلة الطالب السعودي جاسر بن دهام اليامي، اللذين استشهدا غرقا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق".
وكان الملك سلمان منح، الطالبين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديرا لما قاما به من عمل بطولي.
جاء ذلك خلال استقباله لذوي الطالبين في مكتبه بقصر السلام في جدة الثلاثاء 24 يوليو/ تموز، معربا عن تعازيه ومواساته لهم في الفقيدين، عادا تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عملا انسانيا.
وقضى المبتعثان السعوديان جاسر، وذئب، في حادثة، وهما يحاولان إنقاذ طفلين جرفتهما التيارات المائية القوية في نهر شيكوبي، ماساتشوسس. وأحدثت هذه الحادثة حالة من الحزن الشديد في الوسط الإعلامي والجامعي على حد سواء عقب إعلان خسارة اليامي والراكة، وقامت جامعة هارتفورد برفع العلم السعودي لمدة ثلاثة أيام حدادا على الفقيد، وفقا لـ"واس".
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