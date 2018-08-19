السعودية... عدد الحجاج الواصلين إلى مكة يقترب من المليونين

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن عدد القادمين إلى مكة لأداء مناسك الحج لهذا العام بلغ مليونا و966 ألف و461 شخص.

ووعدت الهيئة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السعودية (واس)، بإعلان العدد الإجمالي للحجاج، مساء يوم عرفة، الذي يصاف غدا الاثنين.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تكشف عن إحصائية "ضخمة" بشأن الحج

وتستقبل السعودية سنويا أكثر من مليوني شخص يؤدون مناسك الحج في مكة والمدينة والمشاعر الإسلامية المقدسة الأخرى.

وبحسب إحصائيات الهيئة، بلغ عدد حجاج العام الماضي مليونين و252 ألف شخص، بينهم مليون و334 شخص أتوا من خارج البلاد.

وتصدرت إندونيسيا قائمة البلدان الإسلامية من حيث أعداد الحجاج بنحو 160 ألفا، تلتها باكستان بحوالي 143 ألفا، ثم الهند بـ 120 ألفا، وبنغلاديش بـ 101 ألفا.

وتأتي بعد ذلك نيجيريا في المرتبة الخامسة بـ 77 ألفا، وتركيا سادسة بـ 63 ألفا، ثم مصر بنحو 62 ألفا، والجزائر بـ 28 ألفا، والمغرب بـ 25 ألف حاج.