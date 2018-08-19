السعودية... عدد الحجاج الواصلين إلى مكة يقترب من المليونين

ووعدت الهيئة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السعودية (واس)، بإعلان العدد الإجمالي للحجاج، مساء يوم عرفة، الذي يصاف غدا الاثنين.
وبحسب إحصائيات الهيئة، بلغ عدد حجاج العام الماضي مليونين و252 ألف شخص، بينهم مليون و334 شخص أتوا من خارج البلاد.
وتصدرت إندونيسيا قائمة البلدان الإسلامية من حيث أعداد الحجاج بنحو 160 ألفا، تلتها باكستان بحوالي 143 ألفا، ثم الهند بـ 120 ألفا، وبنغلاديش بـ 101 ألفا.
وتأتي بعد ذلك نيجيريا في المرتبة الخامسة بـ 77 ألفا، وتركيا سادسة بـ 63 ألفا، ثم مصر بنحو 62 ألفا، والجزائر بـ 28 ألفا، والمغرب بـ 25 ألف حاج.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)