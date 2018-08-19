الخارجية المصرية تصف عنان بأنه رمزا للنضال من أجل السلام

أعلن، أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان سيظل رمزا وفخر لجميع مؤيدي السلام".

© REUTERS / Valentin Flauraud ماذا قال كوفي عنان في آخر لقاء له

وقال أبو زيد، في تصريح لوكالة " سبوتنيك ": "نحن نأسف بشدة لرحيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان "، معربا عن خالص تعازيه لأسرته وأفريقيا والمجتمع الدولي.

وأضاف "لقد ترك أثرا في تعزيز السلام والتنمية، وسيبقى إلى الأبد رمز واعتزاز لكل أفريقي وكل من يناضل من أجل السلام".

وتوفي عنان، يوم أمس السبت، عن عمر يناهز 80 عاما، ونشرت أسرته وصندوق كوفي عنان بيانا عبر موقع "تويتر"، جاء فيها، أن عنان، الحائز على جائزة نوبل للسلام توفي محاطا بدائرة من أقاربه بعد مرض قصير.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير/ كانون الثاني 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.