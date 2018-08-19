العبادي والصدر وعلاوي والحكيم يتفقون على تشكيل نواة للكتلة الأكبر ببرلمان العراق

اتفقت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة العراقية، اليوم الأحد، في اجتماع ببغداد، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.

بغداد — سبوتنيك. وقال البيان إنه "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا، واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة"، مضيفا أنه "تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركاءنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة".

© AFP 2018 / Adam Berry العبادي يطلب من رئيس الجمهورية دعوة البرلمان العراقي للانعقاد

وتابع البيان إن التحالف المعلن "عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكل أشكالها"، مؤكدا عزم الكتل المتحالفة على "لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار، وإعادة النازحين، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المفسدين…وتقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".

كان المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني فاضل أبو رغيف قد قال في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "اجتماعا بدأ قبل قليل في فندق بابل ببغداد بحضور زعماء تحالفات سائرون (مقتدى الصدر) والنصر (رئيس الوزراء حيدر العبادي) والوطنية (إياد علاوي) والحكمة (عمار الحكيم) وقوى سياسية أخرى، تمهيدا لإعلان نواة تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد".

وأضاف "الكتلة التي ستتشكل من هذه التحالفات ستضم نحو 160 نائبا كبداية بانتظار انضمام القوى الكردية إليها ونواب من قوائم أخرى لإعلانها الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد".

وأشار أبو رغيف أن " تفاهمات شفوية جرت مع القوى الكردية للانضمام إلى هذه الكتلة ونحن بانتظار تحويل هذه التفاهمات إلي تفاهمات تحريرية في الأيام القليلة المقبلة ".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد دعا، بوقت سابق من اليوم، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمني المحدد دستوريا للبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.