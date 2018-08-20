الحكومة الفلسطينية: القدس والمسجد الأقصى خط أحمر

رام الله — سبوتنيك. وقال المحمود في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "رغم مرور نصف قرن على وقوع الجريمة المروعة المتمثّلة بإحراق المسجد الأقصى إلا أن تلك النيران لم تنطفئ حتى يومنا هذا، لأن الاحتلال يصر على استمرار إشعالها عبر اعتداءاته اليومية على المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية المحتلة".
وأكد المحمود أن استمرار إسرائيل في محاولات المساس بالمقدسات يدفع إلى تحويل الصراع إلى ديني.
يذكر أنه في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب عام 1967 اقتحم شاب أسترالي الجنسية يدعى دينيس مايكل روهان المسجد الأقصى من باب الغوانمة وأشعل النار في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.
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