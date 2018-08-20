الحكومة الفلسطينية: القدس والمسجد الأقصى خط أحمر

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، على ضرورة توفير الدعم والحماية للمسجد الأقصى، مطالبا الدول العربية والإسلامية بتوفير دعم شامل لذلك.

رام الله — سبوتنيك. وقال المحمود في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "رغم مرور نصف قرن على وقوع الجريمة المروعة المتمثّلة بإحراق المسجد الأقصى إلا أن تلك النيران لم تنطفئ حتى يومنا هذا، لأن الاحتلال يصر على استمرار إشعالها عبر اعتداءاته اليومية على المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية المحتلة".

© AP Photo / Adel Hana فلسطين تتسلم مقترحات الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: "أن القدس وفي القلب منها المسجد الاقصى خط أحمر وهي قلب فلسطين وتمثل أقدس مقدسات العرب والمسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، ولن يسمح أحد بالمساس بها".

وأكد المحمود أن استمرار إسرائيل في محاولات المساس بالمقدسات يدفع إلى تحويل الصراع إلى ديني.

يذكر أنه في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب عام 1967 اقتحم شاب أسترالي الجنسية يدعى دينيس مايكل روهان المسجد الأقصى من باب الغوانمة وأشعل النار في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.