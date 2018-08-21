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    دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى

    دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ"عيد الأضحى" (فيديو وصور)

    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    العالم العربي
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    كما عادتهم السنوية، نظم أهالي حي الميدان الدمشقي الشهير جنوب العاصمة، كرنفالهم الاحتفالي بعيد الأضحى موشحا باللباس التراثي لأهل الشام وحي الميدان وعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم، وبكل ما يكتنزه من فرح وبهجة، وخير.

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    الكوفية والخنجر والسيف كلها تحضر في عراضات سوق الحلويات وسط الحي، يرافقها الطبل والزمر والأغاني الحماسية، لا بل وتتحول لشكل تنافسي أمام محلات الحلويات، لكن وفق قواعد يحترمها الجميع، فعندما تبدأ مجموعة تنتظرها الأخرى، كما أن الجميع يصغي ويسمع، وما أن تنتهي الفرقة الأولى حتى تبدأ الثانية وهكذا..

    الاحتفالية التي لم تنقطع حتى في أحلك الظروف التي عاشتها أحياء دمشق الحنوبية جراء القذائف الصاروخية التي كانت تنهال عليها من الغوطة الشرقية، اتخذت هذا العام إحدى لمحات جمالها أيام ما قبل الحرب على سوريا، وسط توقعات بأن شهد هذا العام حضورا كثيفا بجموع الزوار والمتسوقين، مبتسمين ومستقبلين عيد الأضحى  بساعاته الأولى بمرح وفرح، وفق تقليد تعودوه منذ سنوات طويلة.

    في الكرنفال الشعبي يحضر أهل الميدان، والمتسوقين، والمواطنين العرب والأجانب المقيمين أو السياح (قبل سنوات الأزمة)، وأحيانا بعض الفنانين، الذين يتصادف مرورهم بالحي، فيما توزع الحلويات والسكاكر على الحضور. وهذا الكرنفال لا يزال مستمرا رغم ظروف الأزمة وتداعياتها المختلفة، في رسالة مضمونها أن السوريين يقامون الحرب والموت بالحياة والفرح.

    في آذار/ مارس الماضي، تمكنت وحدات من الجيش السوري وحلفائه من تطهير الغوطة الشرقية من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه، قبل أن يتم تحرير منطقة جنوب دمشق من تنظيم "داعش" الإرهابي.

    كاميرا "سبوتنيك" "عايدت" حي الميدان في قلب العاصمة السورية ورصدت جانبا من ليلة العيد بنكهته القديمة، وتلقت التهنئات والتبريكات التي يحظى بها كل زائر للحي في العيد.

    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    • دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
      © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    1 / 8
    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى

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