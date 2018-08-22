وزير سعودي مشيدا بإسرائيل: لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)

أشاد وزير الأوقاف السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ بإسرائيل، بسبب موقفها من المسلمين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج في الأراضي المقدسة.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، إن "ما أثار العجب هو أن دولة إسرائيل التي نعرف عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم للمملكة لأداء فريضتهم، أما إحدى الدول كما بلغنا منعت الحجاج من الحج، وهذه سقطة كبيرة جدا جدا، ومن قام بهذا الفعل فإنه حري بالعقوبة من الله عاجلا غير آجل".

وكان آل الشيخ يشير ضمنيا إلى قطر، التي تبادل السعودية اتهامات بمنع الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، فيما تصر المملكة على أنها ترحب بالحجاج القطريين وأن الدوحة هي التي تمنعهم.

وشاركت الحساب الرسمي لـ "إسرائيل بالعربية"، على موقع "تويتر" للتغريدات، وهو التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إشادة وزير الأوقاف السعودي بإسرائيل.

الحمد لله #إسرائيل سهلت بوجه اكثر من 4000 من المواطنين المسلمين في البلاد الى التوجه الى الديار الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج https://t.co/G1deLhHFMV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2018

من ناحية أخرى، هنأ وزير الأوقاف السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، و"الجنود المرابطين"، والشعب السعودي، بحلول عيد الأضحى المبارك.