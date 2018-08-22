بداية مرحلة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى وطنهم

أعلن نيكولاي بورتسيف، ممثل وزارة الخارجية الروسية في اجتماع مقر تنسيق عودة اللاجئين السوريين، أن لبنان يستعد لمرحلة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

موسكو — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي خلال الاجتماع: "إدارة الأمن العام في لبنان تستعد لمرحلة جديدة من إعادة اللاجئين السوريين لوطنهم، من المتوقع أن يزور المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراني بيروت يوم 30 أغسطس/ آب، وخلال اللقاء سيقدم الجانب اللبناني مقترحاته حول تنشيط دور ممثلية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

© Sputnik . Firas al-Ahmad تركيا تقدم اقتراحا إلى روسيا بشأن عودة اللاجئين السوريين

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، في 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى 36 دولة يوجد فيها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.