الأردن يتقدم بطلب اعتماد سفير جديد لدى إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن ما وصفتها بمصادر أردنية قولها بأن "المملكة الأردنية تقدمت بطلب لإسرائيل للموافقة على استقبال غسان المجالي، سفيرا جديدا للأردن في إسرائيل".