الكشف عن الهدف الذي ضربه الحوثيون في العمق السعودي

كشف الجيش السعودي عن ملابسات العملية العسكرية البحرية التي أعلنت عنها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، في العمق البحري السعودي واستهدفت هدفا عسكريا.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، نجح رجال حرس الحدود السعودي في قطاع الموسم بمنطقة جازان في إحباط محاولة استخدام زورق مفخخ لتفجير رصيف، ومحطة توزيع منتجات نفط تابعة لـ"أرامكو".



© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" يعلنون تنفيذ هجوم بحري في العمق السعودي

وكانت جماعة " أنصار الله " (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت اليوم الخميس، تنفيذ عملية بحرية في العمق البحري السعودي ضد هدف عسكري.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين ، إن "القوة البحرية تنفذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي، تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب".

دارت معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وتابعت الصحيفة، رصدت قوات حرس الحدود انطلاق زورق من داخل المياه اليمنية، وعند اعتراضه اتضح عدم وجود أشخاص على متنه، وأنه يتحرك بالتحكم من بعد، فجرى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيله، وبعد فحص القارب اتضح أنه مفخخ بمواد شديدة الانفجار، فجرى التعامل معه وتفجيره في عرض البحر بعد تأمين الموقع.

وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله نفذوا هجوما واسعا على مواقع للجيش اليمني وقوات سعودية في عزلة الفرع بمديرية كتاف شرق صعدة، تمكنوا خلاله من السيطرة على قرية الحاضنة، وقطعوا خطوط إمداد القوات اليمنية والسعودية في الفرع".

وأضاف بأن قتلى وجرحى سقطوا بهجوم "أنصار الله" بينهم عسكريون سعوديون.

وأشار إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوما آخرا على مواقع للجيش اليمني في جبل عرف بمديرية باقم شمال صعدة، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه.