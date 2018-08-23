"أنصار الله" يعلنون تنفيذ هجوم بحري في العمق السعودي

موسكو — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "القوة البحرية تنفذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب".
وأشارت إلى أن "العملية أصابت هدفها العسكري".
من جهة ثانية، دارت معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله نفذوا هجوما واسعا على مواقع للجيش اليمني وقوات سعودية في عزلة الفرع بمديرية كتاف شرق صعدة، تمكنوا خلاله من السيطرة على قرية الحاضنة، وقطعوا خطوط إمداد القوات اليمنية والسعودية في الفرع".
وأضاف بأن قتلى وجرحى سقطوا بهجوم "أنصار الله" بينهم عسكريون سعوديون.
وأشار إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوما آخرا على مواقع للجيش اليمني في جبل عرف بمديرية باقم شمال صعدة، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه.
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