الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيرة شمالي جازان

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة، مجهولة المصدر، فوق منطقة جازان جنوب غرب المملكة.

دبي — سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الوطن" السعودية، "تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار، مجهولة المصدر، كانت تحلق على أحد شواطئ البحر الأحمر بمركز الشقيق شمالي منطقة جازان".