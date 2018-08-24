وزيرة الثقافة المصرية تكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروعها الكبير في المحافظات

وأضافت عبد الدايم أن المشروع الجديد هو "ابدأ حلمك"، ويقوم على عمل مسابقة كبرى في كافة المجالات بمحافظات مصر، وتشمل المسرح والتمثيل والقصة والإخراج والشعر وكافة الأنواع الفنية والأدبية.
وتابعت أنه يتم العمل على إعادة المسرح إلى مكانته الطبيعية في المحافظات أو القاهرة، خاصة بعدما حقق إقبالا كبيرا خلال عيد الأضحى، وذلك بعد إعداد البرنامج بشكل جيد حقق الغاية منه وهو عودة المواطن إلى قاعات المسرح مرة أخرى.
وحققت وزارة الثقافة خلال ليالي عيد الأضحى المبارك أكبر نسبة إقبال، وانعكس ذلك بتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها، وذلك بحسب بيان لوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وبحسب البيان، قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن العروض في عيد الأضحى شهدت حضورا جماهيريا مكثفا.
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