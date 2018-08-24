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17:32 24 أغسطس/ أب 2018
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    وزيرة الثقافة المصرية تزور جناح السعودية بمعرض القاهرة للكتاب

    وزيرة الثقافة المصرية تكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروعها الكبير في المحافظات

    © Photo / الملحقية الثقافية السعودية
    العالم العربي
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    كشفت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" عن مشروع كبير لأول مرة، سيتم تنفيذه على مستوى الجمهورية.

    وأضافت عبد الدايم أن المشروع الجديد هو "ابدأ حلمك"، ويقوم على عمل مسابقة كبرى في كافة المجالات بمحافظات مصر، وتشمل المسرح والتمثيل والقصة والإخراج والشعر وكافة الأنواع الفنية والأدبية.

    وزيرة الثقافة المصرية خلال وصولها لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    © Sputnik . Abdulaah Hameed
    وزيرة الثقافة المصرية تفتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    وأوضحت وزيرة الثقافة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه يتم إعداد الخطة بشكل دقيق في الوقت الراهن، ليتم توزيعها على الأقاليم وقصور الثقافة، التي تقوم بالمهمة خلال الفترة المقبلة، حيث يهدف  المشروع لتكوين كوادر مستقبلية تستطيع استكمال المسيرة خلال الفترة المقبلة.

    وتابعت أنه يتم العمل على إعادة المسرح إلى مكانته الطبيعية في المحافظات أو القاهرة، خاصة بعدما حقق إقبالا كبيرا خلال عيد الأضحى، وذلك بعد إعداد البرنامج بشكل جيد حقق الغاية منه وهو عودة المواطن إلى قاعات المسرح مرة أخرى.

    وحققت وزارة الثقافة خلال ليالي عيد الأضحى المبارك أكبر نسبة إقبال، وانعكس ذلك بتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها، وذلك بحسب بيان لوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.  

    عروض مسرحية لوزارة الثقافة المصرية
    © Sputnik . Mohamed Himeda
    عروض مسرحية لوزارة الثقافة المصرية

    وبحسب البيان، قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن العروض في عيد الأضحى شهدت حضورا جماهيريا مكثفا.  

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    أخبار الثقافة, أخبار مصر, وزارة الثقافة المصرية, إيناس عبد الدايم, مصر
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