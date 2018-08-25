وزير سعودي: لا يعادي المملكة إلا رجل منحرف

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، إنه لا يعادي المملكة إلا رجل منحرف.

وأضاف الوزير السعودي أنه لا يعادي المملكة "إلا رجل منحرف وعدو للإسلام والمسلمين، ممن يسيرهم الأعداء"، حسب صحيفة المدينة السعودية.

وأشار الوزير إلى أن الذين " یسیئون إلى المملكة تخلوا عن دینھم ومروءتھم وأخلاقھم وإسلامھم، وھم بذلك یسیئون إلى الأمة الإسلامیة".

عبر مطاريْ #جدة و #المدينة_المنورة. ومنتصف "محرم" القادم موعد لآخر الرحلات..

"السعودية" تطلق عملياتها التشغيلية لإعادة الحجاج إلى أكثر من 100 دولة. pic.twitter.com/SHNGWXrn1U — أخبار #المدينه_المنوره (@News_Madinah) August 24, 2018

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في مقرها بمشعر منى تكريما للضيوف والمشاركين في أعمال الوزارة خلال فترة الحج.