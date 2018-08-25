وزير سعودي: لا يعادي المملكة إلا رجل منحرف

وأضاف الوزير السعودي أنه لا يعادي المملكة "إلا رجل منحرف وعدو للإسلام والمسلمين، ممن يسيرهم الأعداء"، حسب صحيفة المدينة السعودية.
وأشار الوزير إلى أن الذين " یسیئون إلى المملكة تخلوا عن دینھم ومروءتھم وأخلاقھم وإسلامھم، وھم بذلك یسیئون إلى الأمة الإسلامیة".
عبر مطاريْ #جدة و #المدينة_المنورة. ومنتصف "محرم" القادم موعد لآخر الرحلات..— أخبار #المدينه_المنوره (@News_Madinah) August 24, 2018
"السعودية" تطلق عملياتها التشغيلية لإعادة الحجاج إلى أكثر من 100 دولة. pic.twitter.com/SHNGWXrn1U
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في مقرها بمشعر منى تكريما للضيوف والمشاركين في أعمال الوزارة خلال فترة الحج.
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