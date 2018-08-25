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03:05 25 أغسطس/ أب 2018
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    حنان عشراوي

    منظمة التحرير الفلسطينية: قطع أمريكا مساعداتها إفلاس أخلاقي وسياسي

    © AP Photo / MICK TSIKAS
    العالم العربي
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    منظمة التحرير الفلسطينية: قطع أمريكا مساعداتها إفلاس أخلاقي وسياسي

     

    رام الله — سبوتنيك  وقالت عشراوي:"إن قرار الولايات المتحدة سلوك لا أخلاقي وغير المسؤول".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / Hans Pennink
    الولايات المتحدة تقلص المساعدات الفلسطينية بسبب "تصرفات حركة حماس"
    وأضافت عشراوي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "أثبتت الإدارة الأمريكية أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة".

    وتابعت عشراوي:"إن استخدام الإدارة الأمريكية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقدير في العالم أجمع وإن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي فهي من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل".

    وقررت الإدارة الأمريكية مساء أمس الجمعة إلغاء جزء كبير من مساعداتها للفلسطينيين.

    وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه:"إن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى مشاريع في أماكن أخرى، ما يعني تقليص مساعداتها للفلسطينيين واقتطاع هذا المبلغ من موازنة المساعدات".

    وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بالقرار بعد ظهر الجمعة.

    وفي مذكرة أرسلت إلى النواب الأمريكيين قالت الخارجية الأمريكية إنها ستعيد توجيه التمويل "لمشروعات ذات أولوية أهم في مناطق أخرى."
    ولم تحدد حجم التمويل الذي سيتم تقليصه بل ذكرت فقط أنه أكثر من 200 مليون دور.    

     

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    منظمة التحرير الفلسطينية, أمريكا, فلسطين, منظمة التحرير الفلسطينية, فلسطين
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